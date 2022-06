Elezioni Verona | Tommasi vince ballottaggio | sarà sindaco

(Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – Damianoildellecomunali 2022 die si avvia a diventare. Secondo i dati del Comune di, quando sono state scrutinate 237 sezioni su 265, alil candidato sostenuto dal centrosinistra è al 53,46%, mentre Federico Sboarina, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e liste civiche è al 46,54%. “Ci siamo messi in gioco,aspettava questo da tanto tempo”, ha dettoa Sky Tg24. “Sono contento – ha aggiunto – perché siamo riusciti a parlare di politica senza insultare- Abbiamo scritto una pagina della storia di, è un progetto affascinante, un modo nuovo di affrontare la politica. Sboarina l’ho sentito, mi ha ...

Pubblicità

fanpage : Ultim'ora - Damiano #Tommasi è il nuovo sindaco di Verona: l'ex calciatore della Roma e della Nazionale ha vinto al… - ilpost : Damiano Tommasi è il nuovo sindaco di Verona - petergomezblog : Elezioni comunali, risultati in diretta | Verona, Tommasi espugna la roccaforte del centrodestra. Il centrosinistra… - stevrste : RT @fanpage: Ultim'ora - Damiano #Tommasi è il nuovo sindaco di Verona: l'ex calciatore della Roma e della Nazionale ha vinto al ballottagg… - News24_it : LIVE Risultati ballottaggio elezioni comunali. Tommasi sindaco di Verona. A Parma Guerra - Sky Tg24 -

Si sono svolti oggi i ballottaggi dellecomunali dopo il primo turno dello scorso 12 - 13 giugno. La partita più attesa era quella di, con Damiano Tommasi, candidato del centrosinistra, che puntava a fermare il dominio ...Si è votato in 65 comuni. I comuni capoluogo di provincia sono 13, di cui solo Catanzaro è capoluogo di regioneQuesto, in estrema sintesi, l'esito del secondo turno delle elezioni amministrative che riguardavano ben 65 Comuni italiani. Netta la vittoria di Damiano Tommasi a Verona, spodestando il sindaco ...Il centrosinistra vince a valanga, il centrodestra perde alcune delle sue più classiche roccaforti. Questo, in estrema sintesi, l'esito del secondo turno delle elezioni amministrative che riguardavano ...