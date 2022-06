Bollette alle stelle, Nomisma Energia: “Luce verso più 17%, gas previsto a più 27%” (Di domenica 26 giugno 2022) Secondo lestime di Nomisma Energia, le prime dovrebbero aumentare dalprimo luglio del 17% e le seconde di ben il 27%. "I prezzi di gas ed elettricità sui mercati internazionali sono esplosi dopo la decisione della Russia del 16 giugno scorso di tagliare le forniture alla Germania e all'Italia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 26 giugno 2022) Secondo lestime di, le prime dovrebbero aumentare dalprimo luglio del 17% e le seconde di ben il 27%. "I prezzi di gas ed elettricità sui mercati internazionali sono esplosi dopo la decisione della Russia del 16 giugno scorso di tagliare le forniture alla Germania e all'Italia L'articolo proviene da Firenze Post.

