WTA Eastbourne 2022, Petra Kvitova domina Jelena Ostapenko e fa suo il titolo sull’erba britannica (Di sabato 25 giugno 2022) Petra Kvitova si è aggiudicata il titolo del WTA500 di Eastoburne (Gran Bretagna). La due volte vincitrice di Wimbledon (n.31 del ranking) si è imposta sull’erba britannica per 6-3 6-2 in 1 ora e 18 minuti di gioco contro la lettone Jelena Ostapenko (n.14 WTA). Una partita con poca storia nella quale la mancina ceca ha saputo gestire lo scambio con autorevolezza, trovando sempre soluzioni valide, soprattutto dal lato del dritto. Segnali dunque di forte rivalità per lei in vista dei Championships dove sarà l’azzurra Jasmine Paolini a trovarsela in un primo turno davvero impegnativo per la nostra portacolori. Nel primo set, fin dai primi scambi, si comprende quale sia il canovaccio del confronto. Ostapenko costretta a remare da fondo al cospetto della ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022)si è aggiudicata ildel WTA500 di Eastoburne (Gran Bretagna). La due volte vincitrice di Wimbledon (n.31 del ranking) si è impostaper 6-3 6-2 in 1 ora e 18 minuti di gioco contro la lettone(n.14 WTA). Una partita con poca storia nella quale la mancina ceca ha saputo gestire lo scambio con autorevolezza, trovando sempre soluzioni valide, soprattutto dal lato del dritto. Segnali dunque di forte rivalità per lei in vista dei Championships dove sarà l’azzurra Jasmine Paolini a trovarsela in un primo turno davvero impegnativo per la nostra portacolori. Nel primo set, fin dai primi scambi, si comprende quale sia il canovaccio del confronto.costretta a remare da fondo al cospetto della ...

