Wimbledon, Djokovic ribadisce di non volersi vaccinare contro il Covid: «Situazione frustrante ma non cambio idea, salterò gli Us Open» (Di sabato 25 giugno 2022) Novak Djokovic non ha nessuna intenzione di vaccinarsi contro il Covid, anche a costo di rinunciare agli Us Open del prossimo agosto. Il tennista serbo, numero 3 nel ranking Atp, ha dichiarato: «Mi piacerebbe andare negli Stati Uniti, ma a oggi non è possibile. È il governo statunitense a decidere se consentire alle persone non vaccinate di entrare nel Paese». Non è il primo torneo a cui Djokovic deve rinunciare per la mancata vaccinazione contro il Covid. A inizio anno, il tennista serbo non ha potuto partecipare agli Australian Open, dopo essere stato espulso dal Paese a seguito di una lunga causa legale con il governo federale australiano, per non essersi vaccinato contro il virus. Il 35enne, parlando con i giornalisti a ... Leggi su open.online (Di sabato 25 giugno 2022) Novaknon ha nessuna intenzione di vaccinarsiil, anche a costo di rinunciare agli Usdel prossimo agosto. Il tennista serbo, numero 3 nel ranking Atp, ha dichiarato: «Mi piacerebbe andare negli Stati Uniti, ma a oggi non è possibile. È il governo statunitense a decidere se consentire alle persone non vaccinate di entrare nel Paese». Non è il primo torneo a cuideve rinunciare per la mancata vaccinazioneil. A inizio anno, il tennista serbo non ha potuto partecipare agli Australian, dopo essere stato espulso dal Paese a seguito di una lunga causa legale con il governo federale australiano, per non essersi vaccinatoil virus. Il 35enne, parlando con i giornalisti a ...

