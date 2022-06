Vaiolo Scimmie, Oms: non è emergenza sanitaria (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità il Vaiolo delle Scimmie non può essere ancora considerato una emergenza sanitaria. Lo ha stabilito il Comitato d’emergenza dell’organizzazione che ha tuttavia sottolineato come “il controllo dell’ulteriore diffusione” di questa epidemia “richiede intensi sforzi di risposta”, suggerendo “un attento monitoraggio e un riesame fra alcune settimane, quando saranno disponibili ulteriori informazioni, per determinare se si sono verificati cambiamenti significativi che potrebbero giustificare una riconsiderazione” di questo parere. Il Comitato ha riconosciuto che “il Vaiolo delle Scimmie è endemico in alcune parti dell’Africa e che la risposta a questo focolaio deve fungere da catalizzatore per aumentare gli sforzi per ... Leggi su ildenaro (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità ildellenon può essere ancora considerato una. Lo ha stabilito il Comitato d’dell’organizzazione che ha tuttavia sottolineato come “il controllo dell’ulteriore diffusione” di questa epidemia “richiede intensi sforzi di risposta”, suggerendo “un attento monitoraggio e un riesame fra alcune settimane, quando saranno disponibili ulteriori informazioni, per determinare se si sono verificati cambiamenti significativi che potrebbero giustificare una riconsiderazione” di questo parere. Il Comitato ha riconosciuto che “ildelleè endemico in alcune parti dell’Africa e che la risposta a questo focolaio deve fungere da catalizzatore per aumentare gli sforzi per ...

