Truffa verde a Bruxelles

(Di sabato 25 giugno 2022) La Commissione Ue ha mentito, o quantomeno fatto la furba, su parte dei miliardi destinati a rendere più «green» il nostro Continente. Lo ha stabilito la Corte dei conti dell’Unione europea, evidenziando come siano stati dichiarati investimenti per il clima che - in realtà - non lo sono affatto. E, anzi, in alcuni casi sono addirittura nocivi. C’è una cosa su cui tanto gli europei quanto le istituzioni comunitarie sono in sintonia: per entrambi, il clima è la priorità. Di fatto, non c’è nulla di più importante. Tra gli argomenti da affrontare con più urgenza, stando all’eurobarometro, il cambiamento climatico sta a cuore a un italiano su due e quattro europei su dieci. Per dare una proporzione, i diritti umani sono la priorità solo per due su dieci. D’altronde sin dal discorso di insediamento del 2019, che proiettava un’agenda politica da lì al 2024, la presidente della Commissione ...