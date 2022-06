Thor Love & Thunder: il Dio del tuono nudo, parla Taika Waititi (Di sabato 25 giugno 2022) Thor Love & Thunder sta arrivando nelle sale. Tra i trailer e i contenuti social di promozione per l’uscita del film del 6 luglio c’è una novità: Thor nudo. Thor Love & Thunder: le parole del regista Taika Waititi non sta nella pelle al pensiero di poter dare finalmente ai fan tutto ciò che avrebbero sempre voluto da un film Marvel: Thor nudo. Thor: Love and Thunder mostrerà i glutei nudi del dio del tuono, qualcosa che abbiamo già visto dal trailer e cui molti fan di Thor non sono riusciti proprio a distogliere il pensiero. La clip mostra Zeus che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 giugno 2022)sta arrivando nelle sale. Tra i trailer e i contenuti social di promozione per l’uscita del film del 6 luglio c’è una novità:: le parole del registanon sta nella pelle al pensiero di poter dare finalmente ai fan tutto ciò che avrebbero sempre voluto da un film Marvel:andmostrerà i glutei nudi del dio del, qualcosa che abbiamo già visto dal trailer e cui molti fan dinon sono riusciti proprio a distogliere il pensiero. La clip mostra Zeus che ...

movieplayer_it : Thor: Love and Thunder, la performance di Christian Bale ha spaventato il cast? Ecco la risposta dell'attore - Screenweek : #ThorLoveAndThunder Il nostro video esclusivo della première e l’intervista a #ChrisHemsworth… - cinefilosit : Thor: Love and Thunder, le difficoltà di girare la scena di nudo di Thor #ILoveCInefilos - NerdPool_IT : Thor: Love and Thunder è l'ultimo film MCU di Chris Hemsworth? Ecco la risposta del Dio del Tuono -… - ParliamoDiNews : Thor: Love and Thunder, Christian Bale su Gorr: `Indossare le protesi mi ha fatto impazzire` #Speciali #IMAXe3D… -