"Stop ai divieti, ma i positivi restino a casa" (Di sabato 25 giugno 2022) Il ministro della Salute esclude l'abolizione dell'isolamento per chi è contagiato. E sulle mascherine avverte: "Mettiamola nei luoghi a rischio" Leggi su ilgiornale (Di sabato 25 giugno 2022) Il ministro della Salute esclude l'abolizione dell'isolamento per chi è contagiato. E sulle mascherine avverte: "Mettiamola nei luoghi a rischio"

Pubblicità

infoitinterno : Crisi idrica, a Busto scattano i divieti: dalle 6 alle 22 stop a orti, piscine, lavaggio auto - BillyDeMountain : - ZenatiDavide : Iniziano i primi divieti a Ferrara, vicino al cuneo salino: dalle 8 alle 21 vietato lavare auto, innaffiare orti e… - Borderline_24 : Bari, scattano i divieti anche per il #Concerto di Vasco: stop alle lattine e alle bottiglie in vetro… - Manu777711 : RT @OssesSonya: In pratica, la panacea per tutti i mali di #Napoli arriverebbe attraverso i divieti di stendere i panni nei vicoli (tradizi… -