Roma: la sentenza fa sorridere Tiago Pinto, ma è una beffa per Zaniolo (Di sabato 25 giugno 2022) Zaniolo riflette sul proprio futuro dopo gli interessamenti mostrati dalla Juventus e dal Milan. La Roma non cambia la propria posizione. Ore di riflessione in casa Roma. Nei giorni scorsi il club ha provveduto ad ufficializzare l’arrivo a parametro zero di Nemanja Matic, espressamente richiesto da José Mourinho. Il serbo andrà a ricoprire un ruolo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 25 giugno 2022)riflette sul proprio futuro dopo gli interessamenti mostrati dalla Juventus e dal Milan. Lanon cambia la propria posizione. Ore di riflessione in casa. Nei giorni scorsi il club ha provveduto ad ufficializzare l’arrivo a parametro zero di Nemanja Matic, espressamente richiesto da José Mourinho. Il serbo andrà a ricoprire un ruolo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

roma_hardboiled : @NicolaPorro Porro da grande liberale sarà contrario a questa sentenza. No? - TV7Benevento : Aborto Usa, Bonino: 'Sentenza è richiamo anche per Italia' - - TV7Benevento : Usa: Orlando, 'sovranisti esultano per sentenza medievale contro le donne' - - hronir : RT @C3vLocke: @real_fabristol Stupendo questo tweet, sembra wuasi una sentenza agostiniana, quando Agostino d’Ippona si augurava il crollo… - C3vLocke : @real_fabristol Stupendo questo tweet, sembra wuasi una sentenza agostiniana, quando Agostino d’Ippona si augurava… -