“Pride di Oslo” | spari all’esterno di un bar Lgbtq+ | 2 morti e 18 feriti Manifestazione cancellata La polizia indaga per terrorismo

repubblica : Norvegia, Pride di sangue a Oslo: sparatoria in un club Lgbt+, almeno due morti e diversi feriti. Un arresto - fanpage : Notte di sangue alla viglia del Pride di Oslo - Corriere : Sparatoria in una discoteca nel centro di Oslo durante il Pride: due morti e diversi feriti - TELADOIOLANIUS : Mi fanno ridere quando dicono 'cittadino norvegese di origine iraniana' Non ce fanno proprio a dire 'attacco omofob… - euronewsit : Norvegia, un uomo armato spara in un locale 'gay-friendly': due morti. Annullato il Pride di Oslo. La sparatoria è… -

La sparatoria è avvenuta in un locale frequentato da gay, particolarmente affollato in questi giorni in cui si sta svolgendo l'. Un uomo ha aperto il fuoco in tre luoghi vicini, il club gay ..."Tutti gli eventi legati all'sono stati cancellati" a seguito di "chiare" raccomandazioni della polizia, hanno scritto su Facebook gli organizzatori.La polizia norvegese ha annunciato che indaga per terrorismo e ha chiesto agli organizzatori dell'Oslo Pride di cancellare tutti gli eventi in programma in questi giorni, compresa la marcia ...Sabato, 25 giugno 2022 Home > aiTv > Norvegia, spari in un locale gay a Oslo: 2 morti e diversi feriti Roma, 25 giu. (askanews) - Due persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite, alcune in ...