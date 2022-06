Perché in Italia non nascono unicorni? (Di sabato 25 giugno 2022) È tutta (o quasi) una questione di ecosistema. Con il termine “unicorno” si identifica un’azienda che raggiunge il valore di un miliardo di dollari, un traguardo che sembra simbolico, ma è l’aspirazione sia per i fondatori che per gli investitori che credono in una startup. A dicembre 2021, il numero di startup in vari paesi con una valutazione maggiore a 10 miliardi era pari a 35. Tra queste ci sono ByteDance, Stripe e SpaceX. Purtroppo il numero in Italia è molto più basso. Recentemente, Scalapay ha acquisito un valore che va oltre il miliardo ed è diventato il terzo unicorno Italiano, dopo Depop e Yoox, entrambe già cedute a società straniere. Una startup che nasce in Italia, fondata da imprenditori Italiani, cresciuta nel territorio Italiano è diversa – e vedremo il Perché – da una ... Leggi su formiche (Di sabato 25 giugno 2022) È tutta (o quasi) una questione di ecosistema. Con il termine “unicorno” si identifica un’azienda che raggiunge il valore di un miliardo di dollari, un traguardo che sembra simbolico, ma è l’aspirazione sia per i fondatori che per gli investitori che credono in una startup. A dicembre 2021, il numero di startup in vari paesi con una valutazione maggiore a 10 miliardi era pari a 35. Tra queste ci sono ByteDance, Stripe e SpaceX. Purtroppo il numero inè molto più basso. Recentemente, Scalapay ha acquisito un valore che va oltre il miliardo ed è diventato il terzo unicornono, dopo Depop e Yoox, entrambe già cedute a società straniere. Una startup che nasce in, fondata da imprenditorini, cresciuta nel territoriono è diversa – e vedremo il– da una ...

Pubblicità

elio_vito : Domenica ci sono i ballottaggi, non avevo mai invitato a votare per un candidato del centrosinistra, questa volta l… - vogue_italia : Tenetevi forte e preparatevi, perchè vi stiamo per svelare il PRIMO ritratto ufficiale di William e Kate. - sandrogozi : Federare le forze che vogliono una riforma della giustizia,che vogliono un'#Europa federale,che vogliono un'#Italia… - __giadaa_ : RT @Bjorkoddio: A chi dice: 'ma in Italia non abolirebbero il diritto all'aborto' ricordo solo che il nostro senato senza essere a maggiora… - mkidj : Perché il pub è così importante per gli inglesi - Olybet TV Italia -

Bassetti: "Non chiamatelo più Covid" Vuoi perché Omicron è meno patogena, vuoi perché siamo ormai tutti immunizzati dal vaccino o dalla malattia, ma è così. Io da sei mesi non vedo più quelle polmoniti gravi che mi hanno tolto anni di ... Oggi c'è il più grande match di sempre nel braccio di ferro ... Saginashvili (o Levan, perché tra armwresler di statura mondiale ci si chiama quasi sempre per nome di battesimo) è invece un gigante pacato e silenzioso, restio a comparire in video (anche perché ... Cyber Security 360 VuoiOmicron è meno patogena, vuoisiamo ormai tutti immunizzati dal vaccino o dalla malattia, ma è così. Io da sei mesi non vedo più quelle polmoniti gravi che mi hanno tolto anni di ...... Saginashvili (o Levan,tra armwresler di statura mondiale ci si chiama quasi sempre per nome di battesimo) è invece un gigante pacato e silenzioso, restio a comparire in video (anche... Google Analytics illecito in Italia: l'altolà del Garante privacy, ecco perché