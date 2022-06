Pedullà: “Romagnoli aspetta altri 5 giorni sennò firma con il Fulham. Non c’è un buon rapporto tra Tare e Sarri” (Di sabato 25 giugno 2022) Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia. Il tema principale è stato quello della Lazio. Difatti, ha fornito alcuni dettagli anche sui rapporti tra Sarri e Tare. Ecco tutti i dettagli. “E’ un momento difficile per Sarri tra rapporti e ritardi per quel che doveva succedere e non è accaduto. È arrivato solo Marcos Antonio, Romagnoli aspetta altri 5 giorni sennò firma con il Fulham con cui ha un accordo totale. Se la Lazio chiude entro quel tot bene, sennò lui va al Fulham. Tra il direttore sportivo e Sarri c’è una fase di incomunicabilità, di una persona che chiede e ... Leggi su seriea24 (Di sabato 25 giugno 2022) Alfredo, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia. Il tema principale è stato quello della Lazio. Difatti, ha fornito alcuni dettagli anche sui rapporti tra. Ecco tutti i dettagli. “E’ un momento difficile pertra rapporti e ritardi per quel che doveva succedere e non è accaduto. È arrivato solo Marcos Antonio,con ilcon cui ha un accordo totale. Se la Lazio chiude entro quel tot bene,lui va al. Tra il direttore sportivo ec’è una fase di incomunicabilità, di una persona che chiede e ...

