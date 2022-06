Oslo, arrestato un sospettato per la sparatoria in una discoteca gay. Annullato il Pride previsto per oggi pomeriggio (Di sabato 25 giugno 2022) Nuovi dettagli iniziano a emergere su quanto accaduto a Oslo, in Norvegia, dove la sparatoria in una discoteca Lgbtq+ ha causato la morte di due persone, ferendone altre 14. La polizia, che sta seguendo la pista di un «attacco terroristico», ha arrestato un sospettato: non sono ancora state divulgate informazioni specifiche, ma sembrerebbe che si tratti di un 42enne norvegese di origini iraniane, già noto ai servizi segreti interni che si occupano anche dell’antiterrorismo. Avrebbe agito da solo, e sarebbe stato fermato quasi subito, 5 minuti dopo la segnalazione (all’1.14), con il conseguente sequestro di due armi da fuoco. June 24, 2022 Un testimone ha raccontato ai media norvegesi la terribile nottata: «Sembrava una scena di guerra, con numerose persone a terra con ferite alla testa». ... Leggi su open.online (Di sabato 25 giugno 2022) Nuovi dettagli iniziano a emergere su quanto accaduto a, in Norvegia, dove lain unaLgbtq+ ha causato la morte di due persone, ferendone altre 14. La polizia, che sta seguendo la pista di un «attacco terroristico», haun: non sono ancora state divulgate informazioni specifiche, ma sembrerebbe che si tratti di un 42enne norvegese di origini iraniane, già noto ai servizi segreti interni che si occupano anche dell’antiterrorismo. Avrebbe agito da solo, e sarebbe stato fermato quasi subito, 5 minuti dopo la segnalazione (all’1.14), con il conseguente sequestro di due armi da fuoco. June 24, 2022 Un testimone ha raccontato ai media norvegesi la terribile nottata: «Sembrava una scena di guerra, con numerose persone a terra con ferite alla testa». ...

