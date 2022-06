Nuoto, Thomas Ceccon: “Per me è come se fossi arrivato quarto. L’Italia è carica per la staffetta” (Di sabato 25 giugno 2022) Bellissimo bronzo di Thomas Ceccon nei 50 dorso ai Mondiali di Nuoto. Nella Duna Arena di Budapest l’azzurro “sfrutta” la squalifica dello statunitense Justin Rees (primo al traguardo prima della penalizzazione) e conquista la terza medaglia in questa rassegna iridata. Oro allo statunitense Hunter Armstrong e argento per il polacco Ksawery Masiuk. “Per me, per come la vedo io, è come se non avessi la medaglia al collo – ha dichiarato Ceccon ai microfoni di Rai 2 al termine della gara – come tempo ho fatto un po’ peggio rispetto alla mattina, forse è stata un po’ la tensione, poi quando sei carico per una medaglia tendi ad essere un po’ nervoso. Non ero fluido magari come ieri quindi è venuto qualcosina in più. Peccato perché mi sentivo bene. È arrivata ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) Bellissimo bronzo dinei 50 dorso ai Mondiali di. Nella Duna Arena di Budapest l’azzurro “sfrutta” la squalifica dello statunitense Justin Rees (primo al traguardo prima della penalizzazione) e conquista la terza medaglia in questa rassegna iridata. Oro allo statunitense Hunter Armstrong e argento per il polacco Ksawery Masiuk. “Per me, perla vedo io, èse non avessi la medaglia al collo – ha dichiaratoai microfoni di Rai 2 al termine della gara –tempo ho fatto un po’ peggio rispetto alla mattina, forse è stata un po’ la tensione, poi quando sei carico per una medaglia tendi ad essere un po’ nervoso. Non ero fluido magariieri quindi è venuto qualcosina in più. Peccato perché mi sentivo bene. È arrivata ...

Pubblicità

Eurosport_IT : THOMAS CECCON INARRESTABILE! ???? L'azzurro vola in semifinale nei 50 dorso con il terzo tempo (24'62) e il nuovo r… - Eurosport_IT : THOMAS INARRESTABILE!! ???????? Arriva la terza medaglia per il vicentino: la squalifica di Justin Ress notata dopo la… - Eurosport_IT : ??????????????????!!! ??????????? L'azzurro è in finale nei 50m dorso e non si ferma più: 24.46 è il nuovo il record italiano!… - Agenzia_Ansa : Mondiali di nuoto: ancora due medaglie a Budapest per gli azzurri. Benedetta Pilato, già oro dei 100 rana, ha conqu… - vatenacttencass : Benedetta Pilato argento nei 50 rana, Thomas Ceccon bronzo al Var ai Mondiali di nuoto -