L’allenatore del Toronto parla di Insigne: annuncio sul possibile esordio (Di sabato 25 giugno 2022) Nella giornata di ieri, alle ore 17 locali (alle 23 in Italia), Lorenzo Insigne è atterrato a Toronto per iniziare quest’avventura con il suo nuovo club. L’arrivo in Canada di Insigne è stato davvero speciale: tantissimi tifosi del Toronto (ma anche molti napoletani) lo hanno accolto come una star. L’ormai ex capitano del Napoli è stato presentato al locale Cafe Diplomatico, situato proprio nel quartiere Little Italy di Toronto, davanti a una folla di supporter. Insigne Toronto Ma quando arriverà l’esordio con la nuova maglia per Insigne? I tifosi canadesi stanno aspettando con ansia questo momento, ma L’allenatore Bob Bradley ha voluto smorzare l’entusiasmo. Il tecnico del Toronto è intervenuto ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 25 giugno 2022) Nella giornata di ieri, alle ore 17 locali (alle 23 in Italia), Lorenzoè atterrato aper iniziare quest’avventura con il suo nuovo club. L’arrivo in Canada diè stato davvero speciale: tantissimi tifosi del(ma anche molti napoletani) lo hanno accolto come una star. L’ormai ex capitano del Napoli è stato presentato al locale Cafe Diplomatico, situato proprio nel quartiere Little Italy di, davanti a una folla di supporter.Ma quando arriverà l’con la nuova maglia per? I tifosi canadesi stanno aspettando con ansia questo momento, maBob Bradley ha voluto smorzare l’entusiasmo. Il tecnico delè intervenuto ...

