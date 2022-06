De Luca contro Di Maio: da bibitaro a venditore di chinotti e noccioline (Di sabato 25 giugno 2022) De Luca apre a Di Maio: Eppure per anni il Governatore si è scagliato duramente contro l’esponente dei 5 stelle. Ecco alcune perle. “Insulti sparsi del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, contro quelli che lui definisce “sciacalli”. Il primo dell’elenco è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: “Era tra quelli che un mese e mezzo fa faceva la campagna elettorale contestando alla Regione Campania il delitto di aver realizzato le terapie intensive , l’ospedale modulare nell’Ospedale del Mare, a Caserta e a Salerno sprecando denaro pubblico. Questo è un esponente di governo che avrebbe dovuto impegnarsi per fare arrivare qui il personale che manca. Questo era uno che voleva tenere il commissariamento della sanità in Campania. Mi fermo qui, perché il solo nome di questo ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 25 giugno 2022) Deapre a Di: Eppure per anni il Governatore si è scagliato duramentel’esponente dei 5 stelle. Ecco alcune perle. “Insulti sparsi del presidente della Regione Campania, Vincenzo Dequelli che lui definisce “sciacalli”. Il primo dell’elenco è il ministro degli Esteri Luigi Di: “Era tra quelli che un mese e mezzo fa faceva la campagna elettorale contestando alla Regione Campania il delitto di aver realizzato le terapie intensive , l’ospedale modulare nell’Ospedale del Mare, a Caserta e a Salerno sprecando denaro pubblico. Questo è un esponente di governo che avrebbe dovuto impegnarsi per fare arrivare qui il personale che manca. Questo era uno che voleva tenere il commissariamento della sanità in Campania. Mi fermo qui, perché il solo nome di questo ...

Pubblicità

luca_reloaded : @SicilianoSum su una decisione di uno Stato imperialista, capitalista e guerrafondaio di cui, in definitiva, è un l… - luca_zaniol : RT @M49liberorso: Messaggio per i Cristiani integralisti, quelli dei porti chiusi,dei rosari ai comizi,dell’universalità della croce, quell… - Ade9515 : @Luca9807 Esatto Luca, esatto, e se non la pensi come loro fasso, razzo e misogino, questa è stata l'accusa contro… - Luca_S2_ : pensa un po',cristiani e musulmani combattono insieme contro il nazismo ucraino, i governi occidentali parlano di d… - ngiocoli : @rigotti_luca @lucaberta @micheleboldrin Già. Solo che questi apparentemente sono gli unici 2, su 50 Dem, che pensa… -