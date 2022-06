C'è la data per il blitz dell'Ucraina: così ci riprenderemo tutti i territori (Di sabato 25 giugno 2022) La ritirata da Severodonetsk ha fatto temere a molti una capitolazione a breve delle forze dell'Ucraina a discapito degli invasori proveniente della Russia. “Ma è stata una ritirata tattica e organizzata, il nostro comando ha deciso di raggrupparsi su nuove posizioni” la giustificazione e l'aggiornamento sul conflitto arrivato dal capo dell'intelligence militare ucraino, Kyrylo Budanov. La spia di Kiev ha assicurato che "l'Ucraina tornerà ai suoi confini del 1991. Non ci saranno altri scenari e non ne stiamo considerando altri. Prima della fine dell'anno i combattimenti attivi diminuiranno praticamente a zero. riprenderemo il controllo dei nostri territori nel prossimo futuro”. Budanov ha lanciato un monito ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 giugno 2022) La ritirata da Severodonetsk ha fatto temere a molti una capitolazione a brevee forzea discapito degli invasori provenientea Russia. “Ma è stata una ritirata tattica e organizzata, il nostro comando ha deciso di raggrupparsi su nuove posizioni” la giustificazione e l'aggiornamento sul conflitto arrivato dal capo'intelligence militare ucraino, Kyrylo Budanov. La spia di Kiev ha assicurato che "l'tornerà ai suoi confini del 1991. Non ci saranno altri scenari e non ne stiamo considerando altri. Primaa fine'anno i combattimenti attivi diminuiranno praticamente a zero.il controllo dei nostrinel prossimo futuro”. Budanov ha lanciato un monito ...

Pubblicità

rtl1025 : ?? Data assai triste quella del #25giugno 2009 per gli amanti del pop, e non solo. 13 anni fa, difatti, ci lasciava… - Tg1Rai : #MarcoMengoni e il trionfo di San Siro. In più di 50 mila a Milano per la prima data della tournée, tra ambientazio… - RobertoBurioni : Quanti bambini sono morti mediamente in USA ogni anno per una data malattia prima dell'arrivo del vaccino che l'ha… - PiranSim : RT @Ingrid85019794: Il Parlamento ungherese ha approvato l'aumento delle tasse per le grandi catene di supermercati, la maggior parte stran… - gaia_val : RT @chiadebas3: ??VENDO BIGLIETTO?? Vendo un biglietto pit gold per il concerto di Cremonini a Imola in data 01.07.22. se vi interessa c… -