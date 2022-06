Carcere Bellizzi | detenuto dà fuoco alla camera

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCasa circondariale Avellino-. “Sarà un’estate rovente – scrive in una nota il segretario regionale OSAPP Campania, Vincenzo Palmieri -. Nella nottata odierna verso l’una unristretto che due giorni fa ha sfasciato il pronto soccorso con ingenti danni, non ancora trasferito, ha incendiato ladi pernottamento dove era ubicato assieme ad altri al piano terrà lato sinistro del reparto detentivo. Si è reso necessario evacuare l’intera sezione a causa dei fumi che rischiavano di essere dannosi per la salute degli altri reclusi e per il personale”. “L’esiguo numero di Poliziotti in servizio è riuscito a domare l’incendio e a metterli tutti in salvo – continua Palmieri -. Urge un intervento risolutivo per contrastare queste condotte che minano la sicurezza e l’incolumità di tutti, ...