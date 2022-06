Calciomercato Lazio, dalla Germania: interesse vivo per Schulz (Di sabato 25 giugno 2022) Calciomercato Lazio, Schulz potrebbe diventare molto presto un nome caldo per i biancocelesti, alla ricerca di un terzino sinistro La Lazio, in questa sessione di Calciomercato, sarebbe alla ricerca di un terzino sinistro, vista l’assenza di un mancino con le caratteristiche richieste. E dalla Germania rimbalza il nome di Nico Schulz. Il 29enne è in uscita dal Borussia Dortmund e i biancocelesti sarebbero tra i club interessati a lui. Un nuovo nome da aggiungere alla lista di Tare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022)potrebbe diventare molto presto un nome caldo per i biancocelesti, alla ricerca di un terzino sinistro La, in questa sessione di, sarebbe alla ricerca di un terzino sinistro, vista l’assenza di un mancino con le caratteristiche richieste. Erimbalza il nome di Nico. Il 29enne è in uscita dal Borussia Dortmund e i biancocelesti sarebbero tra i club interessati a lui. Un nuovo nome da aggiungere alla lista di Tare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

