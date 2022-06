Aborto Usa, proteste in tutta l’America contro sentenza Corte Suprema (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Manifestazioni di protesta negli Usa per contestare la decisione della Corte Suprema di cancellare la sentenza ‘Roe vs Wade’ che garantiva il diritto all’Aborto. proteste davanti alla Corte Suprema a Washington, ma anche in tutte le città degli Stati Uniti. Si tratta di manifestazioni pacifiche, come spiega la Cnn, che parla di canti e di cartelli esibiti contro la decisione della Corte. Sul ponte principale di Washington, il Frederick Douglass Memorial Bridge, un manifestante pro Aborto, Guido Reichstadter, ha iniziato una scalata per esprimere la sua contrarietà alla decisione della Corte Suprema. In Oregon dieci persone sono state arrestate durante le ... Leggi su italiasera (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Manifestazioni di protesta negli Usa per contestare la decisione delladi cancellare la‘Roe vs Wade’ che garantiva il diritto all’davanti allaa Washington, ma anche in tutte le città degli Stati Uniti. Si tratta di manifestazioni pacifiche, come spiega la Cnn, che parla di canti e di cartelli esibitila decisione della. Sul ponte principale di Washington, il Frederick Douglass Memorial Bridge, un manifestante pro, Guido Reichstadter, ha iniziato una scalata per esprimere la sua contrarietà alla decisione della. In Oregon dieci persone sono state arrestate durante le ...

