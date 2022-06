Un altro domani anticipazioni: Dayo deve morire (Di venerdì 24 giugno 2022) Le anticipazioni di Un altro domani ci fanno sapere che l’affronto tra gli operai finirà molto male. Una nuova ed emozionante puntata attende i fan di Un altro domani. Le anticipazioni ci fanno sapere che Francisco punisce Kiros, pur sapendo che ha salvato la vita a Carmen, mentre si trovava da sola nel bosco. Ines e Angel invece sono sempre più decisi a vivere la loro storia. Ma andiamo a vedere i dettagli dell’episodio. clamorosa scoperta di carmen (web)Come abbiamo visto nella puntata precedente Julia insiste con Tirso ad acquistare la sua abitazione ma nel mentre fa una scoperta clamorosa su Sergio. Carmen, intanto, continua il suo viaggio accanto a Kiros, giunto per salvarla. I due in questi momenti si avvicinano molto e la ragazza è al settimo cielo. Intanto, ... Leggi su formatonews (Di venerdì 24 giugno 2022) Ledi Unci fanno sapere che l’affronto tra gli operai finirà molto male. Una nuova ed emozionante puntata attende i fan di Un. Leci fanno sapere che Francisco punisce Kiros, pur sapendo che ha salvato la vita a Carmen, mentre si trovava da sola nel bosco. Ines e Angel invece sono sempre più decisi a vivere la loro storia. Ma andiamo a vedere i dettagli dell’episodio. clamorosa scoperta di carmen (web)Come abbiamo visto nella puntata precedente Julia insiste con Tirso ad acquistare la sua abitazione ma nel mentre fa una scoperta clamorosa su Sergio. Carmen, intanto, continua il suo viaggio accanto a Kiros, giunto per salvarla. I due in questi momenti si avvicinano molto e la ragazza è al settimo cielo. Intanto, ...

Pubblicità

PaolaRecchia19 : @LGrullita Domani sarà un altro giorno spero ti possa riprendere - Ale1509838176 : RT @Crytical_mc: Domani ho di nuovo un concerto e sono grato veramente a tutti per la vita che sto facendo Chi mi conosce lo sa benissimo H… - Antonel06190312 : RT @Tiziana95627735: Tanti anni fa, troppi, il 23 giugno, sono nata in questo paradiso, oggi malinconia, ricordi e mancanza di persone care… - BeatoBartoloL : 13 La bonifica forestale esiste da sempre ma non per quei motivi ma per altre ragioni. Ora ce la vendono in altro m… - RossellaRome : @DMagnag Dori, sono già piena ??. Ora ho circa un'ora di riposo. Poi mi vedo con un'amica. Stasera fuochi d'artifici… -