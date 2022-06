Ucraina | Kuleba “Decisione Consiglio UE ci rende più forti e vicini”

(Di venerdì 24 giugno 2022) RAPALLO (ITALPRESS) – “Ladi ieri deleuropeo è il semplice riconoscimento che l'entrata dell'nell'Ue è parte dell'integrazione europea e una grande motivazione a introdurre cambiamenti sia insia in Ue perrci piùtra noi”. Lo ha detto Dmytro, ministro degli Affari esteri dell', in collegamento col convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria in corso a Rapallo, commentando il via libera alla concessione dello status di Paese candidato all'ingresso nell'Ue. “L'diventerà membro dell'Unione Europea, significa che da ieri questo cammino è più breve”. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS).

