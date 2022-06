Ucraina | 007 Usa | “Russia si assicura vantaggio nell’Est”

(Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Le forze russe si stannondo unsul terreno nell’orientale, dove agiscono tenendo conto degli errori commessi durante le prime fasi dell’invasione del Paese, con un migliore coordinamento di attacchi aerei e terrestri e cambiamenti dal punto di vista logistico e delle linee di rifornimento. A fornire la valutazione parlando con la Cnn sono stati due funzionari statunitensi a conoscenza diretta delle valutazioni dell’intelligence americana. Gli Stati Uniti, sostiene ancora l’emittente nel riferire la valutazione, non si aspettano inoltre che i nuovi sistemi d’arma forniti di recente alle forze ucraine, incluso il sistema di lancio multiplo di razzi Himars, cambino immediatamente la situazione sul campo, in parte perché hanno portata e numero di razzi limitati per evitare che possano essere ...

