The Last of Us Part 1: svelate dimensioni e feature di DualSense (Di venerdì 24 giugno 2022) Un gioco dalle già ragguardevoli dimensioni si fa ancora più grande grazie anche a DualSense: ecco le ultime novità di The Last of Us Part 1 La micologica apocalisse zombi di Sony si è rivelata ben presto essere una delle galline dalle uova (marce) d’oro di Sony, e The Last of Us Part 1 ce lo ha dimostrato già all’annuncio: ora, dopo circa un anno di leak e speculazioni, ora abbiamo non solo una finestra di lancio, ma anche informazioni sulle dimensioni e sulle feature di DualSense. In quanto alla disponibilità del gioco, l’attesa sarà breve. Il lancio è previsto infatti in autunno. Tuttavia, i dettagli nel cui merito il gioco ci ha lasciato in uno stato di salivazione stanno già arrivando, e il mondo in rovina di Naughty Dog si ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 24 giugno 2022) Un gioco dalle già ragguardevolisi fa ancora più grande grazie anche a: ecco le ultime novità di Theof Us1 La micologica apocalisse zombi di Sony si è rivelata ben presto essere una delle galline dalle uova (marce) d’oro di Sony, e Theof Us1 ce lo ha dimostrato già all’annuncio: ora, dopo circa un anno di leak e speculazioni, ora abbiamo non solo una finestra di lancio, ma anche informazioni sullee sulledi. In quanto alla disponibilità del gioco, l’attesa sarà breve. Il lancio è previsto infatti in autunno. Tuttavia, i dettagli nel cui merito il gioco ci ha lasciato in uno stato di salivazione stanno già arrivando, e il mondo in rovina di Naughty Dog si ...

Pubblicità

acmilan : ?? Best Assist of the Season: Quarter-final ?? One last spot in the semis left; who’s it gonna be, the Captain or… - The_Last_Gasp : @24Mattino @Rog_2 @paolomieli Nel m dire minchiate, non sto qui a fare crollare carriere, governi, polit... ... Oops! - The_Last_Gasp : Perfetto. - The_Last_Gasp : @mariamacina Riformisti??? - The_Last_Gasp : @Conad Percose oltre le sone. Bravi :) (Dico sul serio: bravi!) -