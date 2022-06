“Stavolta è troppo”. Chiara Ferragni, scatto top del lato b ma non tutti apprezzano. Si mostra così (Di venerdì 24 giugno 2022) Chiara Ferragni mostra il lato b in uno degli ultimi post su Instagram e le polemiche si sprecano. Uno scatto tuttavia d’effetto, meraviglioso per alcuni, volgare per altri. L’influencer milanese mostra ai fan un outfit trasparente, un abbigliamento che appartiene alla collezione dello stilista emergente Ludovic de Saint Serni. Si tratta di una firma già sfoggiata da altri vip alla stregua di Zendaya, Kim Kardashian, Dua Lipa e Miley Cyrus. A corredo dell’immagine, Chiara Ferragni mostra il lato b e scrive: “POV: io che mi guardo le spalle dagli haters”, ha scritto a corredo dell’immagine e in riferimento agli odiatori del web. Immediata la replica del marito Fedez che ironizza: “POV: io che inciampo sulle scale”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 giugno 2022)ilb in uno degli ultimi post su Instagram e le polemiche si sprecano. Unotuttavia d’effetto, meraviglioso per alcuni, volgare per altri. L’influencer milaneseai fan un outfit trasparente, un abbigliamento che appartiene alla collezione dello stilista emergente Ludovic de Saint Serni. Si tratta di una firma già sfoggiata da altri vip alla stregua di Zendaya, Kim Kardashian, Dua Lipa e Miley Cyrus. A corredo dell’immagine,ilb e scrive: “POV: io che mi guardo le spalle dagli haters”, ha scritto a corredo dell’immagine e in riferimento agli odiatori del web. Immediata la replica del marito Fedez che ironizza: “POV: io che inciampo sulle scale”. ...

