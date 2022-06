Scritte no vax, Zingaretti: piccolissima minoranza sconfitti (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma – “In questi mesi per fortuna oltre il 90% degli italiani ha aderito alla campagna vaccinale e l’Italia è uno dei Paesi che, con più convinzione, ha fatto questa scelta”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che oggi si è recato allo Spallanzani di Roma per esprimere vicinanza agli operatori e alle operatrici, dopo che nella notte sono stati imbrattati i muri all’ingresso dell’Istituto con frasi contro i vaccini. Presenti anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il direttore generale dello Spallanzani, Francesco Vaia. “Oggi è l’occasione per sottolineare vicinanza rispetto ad un’aggressione gratuita- ha proseguito- ma anche per ribadire che ovviamente non ci si ferma, ora più convinti che mai, visti i risultati raggiunti dai vaccini. E andremo avanti, anche perché chi ha fatto quelle Scritte e chi ancora ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma – “In questi mesi per fortuna oltre il 90% degli italiani ha aderito alla campagna vaccinale e l’Italia è uno dei Paesi che, con più convinzione, ha fatto questa scelta”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola, che oggi si è recato allo Spallanzani di Roma per esprimere vicinanza agli operatori e alle operatrici, dopo che nella notte sono stati imbrattati i muri all’ingresso dell’Istituto con frasi contro i vaccini. Presenti anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il direttore generale dello Spallanzani, Francesco Vaia. “Oggi è l’occasione per sottolineare vicinanza rispetto ad un’aggressione gratuita- ha proseguito- ma anche per ribadire che ovviamente non ci si ferma, ora più convinti che mai, visti i risultati raggiunti dai vaccini. E andremo avanti, anche perché chi ha fatto quellee chi ancora ...

