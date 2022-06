Salvini “Settimana prossima decreto sconto 30 centesimi sui carburanti” (Di venerdì 24 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Questa Settimana finalmente il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto luce e gas, Settimana prossima verrà approvato, lo spero proprio, lo sconto di 30 centesimi su diesel e gas”. Così il leader della Lega Matteo Salvini in collegamento con Mattino Cinque. Poi parlando di energie altrenative, ha aggiunto: “Le energie alternative possono coprire solo un terzo del fabbisogno nazionale, per il resto serve il gas, e serve il nucleare: 440 reattori nucleari in questo momento nel mondo stanno lavorando; il nucleare è il futuro: energia pulita, sicura, che non produce scorie”. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Questafinalmente il Consiglio dei Ministri ha approvato illuce e gas,verrà approvato, lo spero proprio, lodi 30su diesel e gas”. Così il leader della Lega Matteoin collegamento con Mattino Cinque. Poi parlando di energie altrenative, ha aggiunto: “Le energie alternative possono coprire solo un terzo del fabbisogno nazionale, per il resto serve il gas, e serve il nucleare: 440 reattori nucleari in questo momento nel mondo stanno lavorando; il nucleare è il futuro: energia pulita, sicura, che non produce scorie”. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS).

Pubblicità

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Salvini “Settimana prossima decreto sconto 30 centesimi sui carburanti” - - MolinengoLuigi : Ancora questi ritardati. Ma perché cazzo la polizia non applica il decreto Salvini?? Sono sempre i soliti che avran… - GaetanoPuglia : @ardigiorgio Matteo Renzi ha costruito il Governo Draghi? Questa supera in un solo colpo le caz..ate che Salvini, D… - Rob15112862 : @ElisabettaGall7 Se per un anno mangerete pesce almeno 3 volte alla settimana, alle prossime elezioni magari evitat… - PulcinoRossoner : RT @Barbapapoo: Bei tempi quelli della gita del fine settimana al lago...tra poco la #Meloni inizierà a portare a spasso #Salvini come face… -