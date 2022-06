Marco Fantini: prima di Beatrice Valli, chi corteggiava a Uomini e Donne? FOTO (Di venerdì 24 giugno 2022) Marco Fantini e Beatrice Valli sono una delle coppie di Uomini e Donne più amate della storia del programma: ma vi ricordate chi corteggiava Marco prima di diventare tronista e conoscere la sua dolce metà? Scopriamo insieme tutti i dettagli! Leggi anche: Uomini e Donne: Anna Munafò oggi pesa 92 chili «Non mi interessa» FOTO prima E DOPO... Leggi su donnapop (Di venerdì 24 giugno 2022)sono una delle coppie dipiù amate della storia del programma: ma vi ricordate chidi diventare tronista e conoscere la sua dolce metà? Scopriamo insieme tutti i dettagli! Leggi anche:: Anna Munafò oggi pesa 92 chili «Non mi interessa»E DOPO...

Pubblicità

emibonafede20 : RT @redazionerumors: Questa sera, alle 21.20, andrà in onda su #RealTime il docufilm realizzato in occasione delle nozze di #BeatriceValli… - redazionerumors : Questa sera, alle 21.20, andrà in onda su #RealTime il docufilm realizzato in occasione delle nozze di… - RegalinoV : Beatrice Valli e Marco Fantini, ripercorriamo le tappe della loro storia d’amore: da Uomini e Donne al matrimonio a… - LiberoMagazine_ : @realtimetvit dedica uno speciale al matrimonio di #beatricevalli e #marcofantini - ParliamoDiNews : Beatrice Valli e Marco Fantini stasera su Real Time: tutto sulla loro storia #Gossipitaliano #gossipUSA… -