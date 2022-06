Maldini sull’ultimo campionato: «La vittoria contro il Napoli valsa doppio» (Di venerdì 24 giugno 2022) . Le parole del dirigente del Milan Paolo Maldini ha parlato a DAZN nello speciale sull’ultimo campionato di Serie A. MIX GIOVANI-ESPERTI – «Avere un mix tra giovani e veterani è il punto di forza di ogni squadra. Una squadra deve essere di base giovane, ma i giovani per crescere hanno bisogno di avere delle guide, che sono i giocatori più esperti». INFORTUNI – «Abbiamo ripreso dopo la sosta di Natale contro la Roma con 10 giocatori fuori tra infortuni e positività al Covid. Forse quello è stato il momento più delicato, ma lo abbiamo superato alla grande». Napoli-MILAN – «Quando vinci uno scontro diretto contro una rivale come il Napoli è una vittoria che vale doppio». L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 giugno 2022) . Le parole del dirigente del Milan Paoloha parlato a DAZN nello specialedi Serie A. MIX GIOVANI-ESPERTI – «Avere un mix tra giovani e veterani è il punto di forza di ogni squadra. Una squadra deve essere di base giovane, ma i giovani per crescere hanno bisogno di avere delle guide, che sono i giocatori più esperti». INFORTUNI – «Abbiamo ripreso dopo la sosta di Natalela Roma con 10 giocatori fuori tra infortuni e positività al Covid. Forse quello è stato il momento più delicato, ma lo abbiamo superato alla grande».-MILAN – «Quando vinci uno sdirettouna rivale come ilè unache vale». L'articolo proviene da Calcio News ...

