Lungomare Marconi | grave incidente | muore centauro

(Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – È la polizia ad indagare sulla dinamica dell’stradale avvenuto poco dopo le 14 sua Salerno all’altezza dell’area di sosta dei camper. Un’auto mentre svoltava per entrare proprio nell’area di sosta ha travolto una moto che procedeva nella stessa direzione. Senza scampo l’impatto per il, un ragazzo di 23 anni di Salerno, L.F. le iniziali del suo nome. Sul posto i mezzi di soccorso della Croce Bianca e dell’Humanitas che non hanno potuto che constatare il decesso del motociclista a causa delle gravi ferite riportate. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

