Lorena Bianchetti scivola in mare (e dice una parolaccia) durante le riprese di A Sua Immagine (Di venerdì 24 giugno 2022) Lorena Bianchetti conduce in pianta stabile dal 2014 A Sua Immagine, un programma a sfondo religioso di un uomo che cammina sulle acque. Ma al contrario di lui, lei ancora non ci riesce. Non a caso durante le riprese dell'ultima puntata ci è cascata dentro. La conduttrice ovviamente sta bene e lo scivolone in acqua è stato più comico che grave. Il tutto è successo nei pressi di Marsala mentre stava registrando da una barca una nuova puntata di A Sua Immagine. Quando però ha provato a scendere, Lorena è scivolata. "Scivolo! Scivolo! Ca**o scivolo! Riavvicinati perché scivolo! Avvicinati, ti prego! Scivolo! Avvicinati, ca**o!". Solo una volta ritornata sull'imbarcazione, ha esclamato: "E' un inizio stupendo!".

