Lombardia | Cattaneo | ' Regione verso economia sempre più circolare'

Milano, 24 giu. (Adnkronos) - Si punta a una riduzione della produzione dei rifiuti urbani del 9% entro il 2027 (oggi 4,6 milioni di tonnellate) e ad una raccolta differenziata all'83% (oggi al 73,3%). E, tra le azioni individuate per realizzare gli obiettivi: un programma di prevenzione dei rifiuti alimentari e una forte riduzione del monouso. Non solo, tra le priorità individuate dal nuovo Piano, anche un potenziamento della filiera del riciclo, attraverso un miglioramento dell'impiantistica. E la riduzione del 2% della produzione dei rifiuti speciali e quella al 25% dello smaltimento in discarica che, nella Lombardia industrializzata e produttiva, rappresenta ancora la maggior parte della produzione (33 milioni di tonnellate, compresi i rifiuti da demolizione). Questi alcuni degli ambiziosi target posti dal nuovo Programma regionale gestione dei rifiuti.

