Latina | tentata truffa dello specchietto a un anziano | denunciati

(Di venerdì 24 giugno 2022)– La Polizia di Stato – Questura diha individuato e denunciato due presuntitori seriali specializzati in una variante della. Nella tarda mattinata di ieri è pervenuta una richiesta di aiuto al centralino per le emergenze 112 N.U.E. dove l’richiedente riferiva che mentre era alla guida della propria autovettura aveva udito un tonfo provenire dal lato destro della carrozzeria e, pertanto, accostava il veicolo al marciapiede per verificare cosa fosse accaduto. Appena sceso dall’abitacolo l’uomo è stato però affrontato da due individui a bordo di una Fiat 500 che lo hanno accusato di aver urtato la propria automobile, con l’evidente scopo di ottenere un indebito risarcimento. La vittima, avendo immediatamente intuito ...

