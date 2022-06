Incontro Tiago Pinto-Paratici | un difensore sul piatto

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 24 giugno 2022) Fabioavrebbe incontrato la dirigenza giallorossa per Zaniolo, ma si sarebbe discusso anche di unche piace a José Mourinho Si apre una nuova pista per i giallorossi. L’tra Fabioha visto come protagonista Nicolò Zaniolo, ma non solo. L’ex dirigente della Juventus avrebbe parlato con la Roma L'articolo