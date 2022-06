I podcast da mettere in valigia | tra audiodrammi e verità arcobaleno

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 24 giugno 2022) Totò Riina: la sua cattura ha il ritmo dell’audiofiction Tra ida ascoltare adesso ce n'è uno che ci riporta a trent’anni fa, a quando Cosa nostra dichiarò guerra allo Stato con gli attentati a Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino (qui la ricostruzione dei fatti) e a come poco dopo, all’inizio del 1993, si arrivò all’arresto di Totò Riina. Quelsi intitola La cattura, Audible, Mauro Pescio. Pescio è lo stesso autore di Io ero il milanese (ne abbiamo parlato qui), titolo che sta crescendo con il passaparola e che avrà presto una sua versione teatrale, in anteprima al festival Lector in fabula (dal 19 al 25 settembre a Conversano). L’augurio è che La Cattura venga ascoltato altrettanto, perché è un prodotto insolito: è una lezione di storia italiana ma in forma di audiodramma, perfettamente documentata ma non pedante, con personaggi veri ...