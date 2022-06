I giovani chiedono che si parli di sessualità a scuola ma non si fa (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – I giovani e l’educazione sessuale. Loro vorrebbero, ma la risposta che ricevono è scarsa. “Un po’ per curiosità, un po’ per bisogno, i ragazzi mostrano interesse verso corsi o incontri di educazione sessuale negli ambienti scolastici”, ma “quasi la metà non ha mai affrontato il tema”, seppur circa 9 su 10 “pensano che sia essenziale l’informazione a scuola”. E’ ciò che emerge da una ricerca curata dall’Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza della Federazione italiana di sessuologia scientifica (Fiss). I 3.500 ragazzi partecipanti all’indagine, condotta online sul sito skuola.net, hanno espresso il loro parere sull’educazione alla sessualità ricevuta o che vorrebbero avere a scuola. “Quasi il 90% di chi ha risposto pensa sia essenziale. Sia i maschi sia le femmine ne sono sicuri mentre. Riguardo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Ie l’educazione sessuale. Loro vorrebbero, ma la risposta che ricevono è scarsa. “Un po’ per curiosità, un po’ per bisogno, i ragazzi mostrano interesse verso corsi o incontri di educazione sessuale negli ambienti scolastici”, ma “quasi la metà non ha mai affrontato il tema”, seppur circa 9 su 10 “pensano che sia essenziale l’informazione a”. E’ ciò che emerge da una ricerca curata dall’Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza della Federazione italiana di sessuologia scientifica (Fiss). I 3.500 ragazzi partecipanti all’indagine, condotta online sul sito skuola.net, hanno espresso il loro parere sull’educazione allaricevuta o che vorrebbero avere a. “Quasi il 90% di chi ha risposto pensa sia essenziale. Sia i maschi sia le femmine ne sono sicuri mentre. Riguardo ...

LocalPage3 : I giovani chiedono che si parli di sessualità a scuola ma non si fa - EupilinoR : @Davide19663174 @DanielaPF75 @Manuela9679 @Cartabellotta Dillo agli psicologi, guarda i giovani che ora chiedono un aiuto rispetto al 2019 - alepileri67 : @GiovanniPaglia @NFratoianni Un paese che non agevola e difende i giovani e' un paese destinato a morire. E poi si… - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: Nella sua intervista per @EURACTIVItalia @MarcoUzzau, ONE Youth Ambassador per l'Italia, ha spiegato obiettivi e signif… - PupiaTv : Trentola Ducenta, Forum Giovani: Marino e Maiolica chiedono modifica regolamento per escludere i non residenti… -