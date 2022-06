Gf Vip 6, Clarissa Selassié racconta tutta la sua verità sul compleanno di Lulù e sugli ospiti che non si sono presentati (Di venerdì 24 giugno 2022) Lo scorso mercoledì, ovvero il 22 giugno, Lulù Selassié ha festeggiato il suo compleanno a Napoli in un hotel, ma quello che però l’ex protagonista del Gf Vip 6 non si aspettava è stata la polemica che è nata sui social, a seguito di un post sull’evento di Pipol Gossip. Nello specifico era stato detto che molti invitati non si erano presentati alla festa e che questo aveva creato dei problemi con la proprietaria dell’hotel. A distanza di un pò di tempo a raccontare finalmente la verità su come sono andate realmente le cose è stata Clarissa Selassié, la sorella di Lulù, attraverso le pagine di Fanpage.it, partendo proprio dal motivo per il quale la festa prevista per il 9 giugno è stata spostata al 22: Mi ... Leggi su isaechia (Di venerdì 24 giugno 2022) Lo scorso mercoledì, ovvero il 22 giugno,ha festeggiato il suoa Napoli in un hotel, ma quello che però l’ex protagonista del Gf Vip 6 non si aspettava è stata la polemica che è nata sui social, a seguito di un post sull’evento di Pipol Gossip. Nello specifico era stato detto che molti invitati non si eranoalla festa e che questo aveva creato dei problemi con la proprietaria dell’hotel. A distanza di un pò di tempo are finalmente lasu comeandate realmente le cose è stata, la sorella di, attraverso le pagine di Fanpage.it, partendo proprio dal motivo per il quale la festa prevista per il 9 giugno è stata spostata al 22: Mi ...

Pubblicità

IsaeChia : #GfVip 6, Clarissa Selassié racconta tutta la sua verità sul compleanno di Lulù e sugli ospiti che non si sono pres… - cherryfatina_ : RT @ClariHaile: Check out la mia intervista - FaTinaameta : qualsiasi cosa dica il giornalaio fallito trova mille modi per essere smentita da chiunque. con Clarissa spero che… - BBenedetta_ : RT @ClariHaile: Check out la mia intervista - ClariHaile : Check out la mia intervista -