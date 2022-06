Gas, Cingolani rassicura: 'L'Italia è quasi fuori pericolo. Siccità? Non esagerare con gli allarmi' (Di venerdì 24 giugno 2022) Roberto Cingolani, ministro per la Transizione ecologica, ha parlato a La Stampa della situazione Italiana legata alle scorte di gas. E il pericolo sembra scampato. "Siamo quasi fuori pericolo" - ha ... Leggi su globalist (Di venerdì 24 giugno 2022) Roberto, ministro per la Transizione ecologica, ha parlato a La Stampa della situazionena legata alle scorte di gas. E ilsembra scampato. "Siamo" - ha ...

Pubblicità

Linkiesta : Il ministro della Transizione ecologica assicura che l’Italia è quasi fuori pericolo e avremo le scorte di gas per… - marioricciard18 : RT @AndreaRoventini: Il governo e il min. Cingolani cercano l’indipendenza dal gas russo. Ma l’Italia non investe da anni in energia solare… - scavuzzo47 : RT @laura_ceruti: Cingolani assicura che per il prossimo inverno abbiamo raccolto tanta energia sufficiente per essere indipendenti dal gas… - mrcllznn : RT @laura_ceruti: Cingolani assicura che per il prossimo inverno abbiamo raccolto tanta energia sufficiente per essere indipendenti dal gas… - RFanciola : RT @AndreaRoventini: Il governo e il min. Cingolani cercano l’indipendenza dal gas russo. Ma l’Italia non investe da anni in energia solare… -