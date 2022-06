Draghi al Consiglio europeo: "Ue sta acquisendo un'identità che non aveva prima" (Di venerdì 24 giugno 2022) Bruxelles, 24 giugno 2022 "Man mano l'Unione europea sta acquisendo un'identità che non aveva prima. I dati dell'Eruobarometro indicano mostrano un sostegno per l'Unione europea che non si era mai ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 giugno 2022) Bruxelles, 24 giugno 2022 "Man mano l'Unione europea staun'che non. I dati dell'Eruobarometro indicano mostrano un sostegno per l'Unione europea che non si era mai ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : ??? #Agenda Il Presidente Draghi, giovedì 23 e venerdì 24 giugno, è a Bruxelles per partecipare alla Riunione dei Le… - fattoquotidiano : Mario Draghi ancora a Palazzo Chigi? No, grazie. Il 67 per cento degli italiani dice di non avere fiducia nell’attu… - Agenzia_Ansa : Il premier Mario Draghi e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono favorevoli a superare il vincolo de… - cesarione52 : RT @dariodangelo91: Un Mario #Draghi sorridente è arrivato pochi minuti fa a Bruxelles per la Riunione dei Leader dell’Ue e dei Balcani occ… - DDoppia_ : RT @sciammenati: Una grande Italia per un grande popolo. Ho appena avuto notizie dal bravissimo AVV. Antonio Guerra della nostra denuncia d… -