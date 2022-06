Draft NBA 2022: è una notte azzurra! Paolo Banchero prima scelta, selezionati anche Procida e Spagnolo (Di venerdì 24 giugno 2022) Il Draft NBA 2022 si tinge d’azzurro come mai successo prima nella storia. Paolo Banchero è la prima scelta assoluta, selezionato dagli Orlando Magic e diventa il secondo giocatore con cittadinanza italiana ad essere chiamato per primo, come Andrea Bargnani nel 2006. E’ la notte, però, anche di Gabriele Procida e Matteo Spagnolo, che realizzano un sogno, venendo selezionati nel secondo giro. Andiamo con ordine e partiamo proprio dal prodotto dell’Università di Duke. Negli ultimi giorni Banchero ha scalato la classifica, passando dalla numero tre alla numero uno. “È un sogno, l’ho saputo 20 secondi prima della chiamata ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) IlNBAsi tinge d’azzurro come mai successonella storia.è laassoluta, selezionato dagli Orlando Magic e diventa il secondo giocatore con cittadinanza italiana ad essere chiamato per primo, come Andrea Bargnani nel 2006. E’ la, però,di Gabrielee Matteo, che realizzano un sogno, venendonel secondo giro. Andiamo con ordine e partiamo proprio dal prodotto dell’Università di Duke. Negli ultimi giorniha scalato la classifica, passando dalla numero tre alla numero uno. “È un sogno, l’ho saputo 20 secondidella chiamata ...

Pubblicità

Eurosport_IT : PAOLOOOOOOOOO ???????????? Paolo Banchero (@Pp_doesit) è la prima scelta assoluta del Draft NBA 2022! E' il primo itali… - dchinellato : Matteo Spagnolo è uno dei tre azzurri che aspettano una chiamata al Draft #NBA75 di stanotte. Dalla 45 in poi, ogni… - FedeBridge : RT @dchinellato: Il Draft #NBA75 va in archivio come il più italiano della storia ?? Paolo Banchero ?@Pp_doesit? alla numero 1 ?? Gabriele P… - genperisi : RT @parallelecinico: Sei anni dopo, Matteo Spagnolo è stato selezionato al draft NBA: è la scelta numero 50 dei Minnesota Timberwolves. #NB… - NbaReligion : Scambi di scelte, rimescolamenti, addio a Kemba Walker: il quadro completo #NBADraft -