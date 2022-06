CM com – Genoa | sfida a Cagliari e Samp per un ex Inter | Mercato

(Di venerdì 24 giugno 2022) 2022-06-24 09:03:00 Fermi tutti! C’è anche ilnella corsa che da tempo riguardadoria per aggiudicarsi le prestazioni di George Puscas. Il 26enne attaccante rumeno, cresciuto nel vivaio dell’, è reduce da un’ottima mezza stagione al Pisa ma il suo cartellino è di proprietà degli inglesi del Reading, che lo acquistarono tre estati fa. Secondo quanto riferisce Sky, ieri sera i dirigenti del Grifone si sarebbero incontrati con glimediari del ragazzo per provare a sottrarlo alla concorrenza. Punta centrale ben strutturata fisicamente, Puscas ha all’attivo oltre 100 presenze e quasi 40 gol in Serie B, categoria che ha conosciuto in passato con le maglie, oltre che del Pisa, di Novara, Bari, Benevento e Palermo. (function (d, s, id) var ...

Ilvuole fare cassa Il Grifone ha ribadito la volontà di fare cassa per la cessione di uno dei suoi migliori giovani per un cifra non inferiore ai 10 milioni, anche perché una percentuale della ......Venerdì 8 luglio ore 18/22 Ringraziamo ilCFC 1893 per la rinnovata fiducia verso questa iniziativa che avvicina i più giovani ai colori più belli del mondo. A lungo corteggiato dall'Inter, Andrea Cambiaso potrebbe ora finire a Torino. E' la Juventus che ha la carta giusta per strappare il sì del Genoa. Anche la Juventus vuole Andrea Cambiaso, 21 anni, ...Nuovo incontro a Milano tra i bianconeri e Spors, uomo mercato del Genoa, per riuscire ad anticipare la concorrenza ...