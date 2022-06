Calendario Serie A 2022-23 | la diretta dell’evento | i criteri Attesa per la prima avversaria del Napoli

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 24 giugno 2022) Il nuovodi-23 delsarà svelato oggi. Lapartita della nuova stagione di-23 ci sarà il 14 agosto,molto anticipato rispetto al solito a causa dei Mondiali in Qatar del, mentre il termine è previsto per il 4 giugno, in mezzo 4 turni infrasettimanali e la pausa Mondiale dal 10 novembre al 3 gennaio. La novità principale del prossimo campionato sarà il ritorno dello spareggio in caso di arrivo a pari punti per assegnare lo scudetto e per decidere le retrocessioni: rimarrà invece in vigore la regola dei confronti diretti per quel che concerne i piazzamenti e, pertanto, la qualificazione alle coppe europee. Lastreaming...