Black Mirror, spostati: Alexa potrà imitare la voce dei nostri morti (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma 24 giu — Gli inquietanti panorami distopici dipinti nella serie Netflix Black Mirror si fanno sempre più reali: ed è così che l’assistente vocale di Amazon Alexa ora sarà in grado di imitare e riprodurre la voce di qualsiasi persona, compresa quella dei defunti. La novità, che è stata presentata alla Re:MARS Conference di Las Vegas da Rohit Prasad, (vicepresidente senior della divisione degli aggiornamenti e dello sviluppo di Alexa), ha suscitato più di un’alzata di sopracciglia tra i presenti. A cominciare dalla dimostrazione pratica con cui è stata introdotta l’innovazione al pubblico: un video nel quale Alexa leggeva a un bimbo una favola con la voce della nonna morta qualche tempo prima. C’è chi si illumina d’immenso e chi fugge orripilato, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma 24 giu — Gli inquietanti panorami distopici dipinti nella serie Netflixsi fanno sempre più reali: ed è così che l’assistente vocale di Amazonora sarà in grado die riprodurre ladi qualsiasi persona, compresa quella dei defunti. La novità, che è stata presentata alla Re:MARS Conference di Las Vegas da Rohit Prasad, (vicepresidente senior della divisione degli aggiornamenti e dello sviluppo di), ha suscitato più di un’alzata di sopracciglia tra i presenti. A cominciare dalla dimostrazione pratica con cui è stata introdotta l’innovazione al pubblico: un video nel qualeleggeva a un bimbo una favola con ladella nonna morta qualche tempo prima. C’è chi si illumina d’immenso e chi fugge orripilato, ...

Pubblicità

Iupetto : Ho visto un episodio di Black Mirror che iniziava così - 3getyouthemoon : questo è l'episodio di black mirror 'torna da me' - myownblue : Ormai citare Black Mirror non vale neanche più. - parolepertz : @Iperborea_ Concordo, Black Mirror è pericolosamente fra noi - Iperborea_ : Ormai mi sento sempre più nell'episodio Nosedive (“Caduta libera”) di Black Mirror, vi prego, se non lo avete mai v… -

Robot razzista e sessista addestrato sul web (VIDEO) Sembra di passare da un episodio all'altro della serie 'Black Mirror', e invece è cronaca del mondo reale. Dopo il clamore suscitato dall'intelligenza artificiale 'senziente' di Google, ora è il turno dei robot razzisti e sessisti. A sollevare il caso è un ... L'uomo avrà presto un clone creato dall'intelligenza artificiale Una previsione degna di quelle della serie Black Mirror è arrivata con un altro suggerimento. "Avremo anche un potente assistente di intelligenza artificiale che ci darà consigli. 'Questa è una brava ... Formiche.net Robot razzista e sessista addestrato sul web (VIDEO) Sembra di passare da un episodio all'altro della serie 'Black Mirror', e invece è cronaca del mondo reale. Dopo il clamore suscitato dall'intelligenza artificiale 'senziente' di Google, ora è il turno ... Santa Evita IN STREAMING Serie TV imperdibili 2020 Serie TV imperdibili 2019 10 migliori serie tv coreane di sempre 10 serie tv da vedere in estate 2019 Trust Me L'amica geniale The Handmaid's Tale Gomorra - La serie Tredici ... Sembra di passare da un episodio all'altro della serie '', e invece è cronaca del mondo reale. Dopo il clamore suscitato dall'intelligenza artificiale 'senziente' di Google, ora è il turno dei robot razzisti e sessisti. A sollevare il caso è un ...Una previsione degna di quelle della serieè arrivata con un altro suggerimento. "Avremo anche un potente assistente di intelligenza artificiale che ci darà consigli. 'Questa è una brava ... I modi in cui la Cina spia i suoi cittadini fanno impallidire Black Mirror Sembra di passare da un episodio all'altro della serie 'Black Mirror', e invece è cronaca del mondo reale. Dopo il clamore suscitato dall'intelligenza artificiale 'senziente' di Google, ora è il turno ...Serie TV imperdibili 2020 Serie TV imperdibili 2019 10 migliori serie tv coreane di sempre 10 serie tv da vedere in estate 2019 Trust Me L'amica geniale The Handmaid's Tale Gomorra - La serie Tredici ...