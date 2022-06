Via libera dall’Eurocamera a proroga validità Green Pass Ue (Di giovedì 23 giugno 2022) BRUXELLES – Via libera dal Parlamento europeo alla proroga della validità del quadro giuridico creato pe l’istituzione el Green Pass, o certificato Covid digitale Ue come è definito a Bruxelles, per ulteriori 12 mesi. Gli eurodeputati hanno approvato l’accordo raggiunto il 13 giugno con i governi dell’Ue per prevenire le restrizioni alla libera circolazione nell’Unione in caso di nuove varianti o altre minacce legate alla pandemia. Le regole attuali, in scadenza la prossima settimana, saranno estese fino al 30 giugno 2023. Il testo approvato dall’aula stabilisce che i Paesi Ue “non dovrebbero limitare la libera circolazione dei titolari del certificato digitale Covid Ue in modo sproporzionato o discriminatorio”. Entro la fine del 2022, la Commissione europea valuterà ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 23 giugno 2022) BRUXELLES – Viadal Parlamento europeo alladelladel quadro giuridico creato pe l’istituzione el, o certificato Covid digitale Ue come è definito a Bruxelles, per ulteriori 12 mesi. Gli eurodeputati hanno approvato l’accordo raggiunto il 13 giugno con i governi dell’Ue per prevenire le restrizioni allacircolazione nell’Unione in caso di nuove varianti o altre minacce legate alla pandemia. Le regole attuali, in scadenza la prossima settimana, saranno estese fino al 30 giugno 2023. Il testo approvato dall’aula stabilisce che i Paesi Ue “non dovrebbero limitare lacircolazione dei titolari del certificato digitale Covid Ue in modo sproporzionato o discriminatorio”. Entro la fine del 2022, la Commissione europea valuterà ...

