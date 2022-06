Ue, Michel: ok a status candidato Ucraina e Moldavia (Di giovedì 23 giugno 2022) "Il Consiglio europeo ha approvato lo status di candidato all'Ue per Ucraina e Moldavia. Un momento storico". Lo annuncia su Twitter il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel."La giornata di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 giugno 2022) "Il Consiglio europeo ha approvato lodiall'Ue per. Un momento storico". Lo annuncia su Twitter il presidente del Consiglio Europeo Charles."La giornata di ...

