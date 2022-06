Traore - Milan, avanti tutta: servono 25 milioni, il piano rossonero (Di giovedì 23 giugno 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 23 giugno 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Pubblicità

Leaogoat17 : @Gazzetta_it Perciò ricapitolando il Milan vuole Dybala ,traore,scamacca,Berardi,Dybala,raspadori,lang,de ketelaere… - MilanClubCaorle : RT @MilanNewsit: MN - Guerri: 'Junior Traore giocatore da Milan, è uno dei migliori nell'attaccare la profondità' - AloBrasil1974 : Quindi secondo la rosea se salta Sanches il Milan vira su Traorè che costa più di Renatino… ?? Carnevali dai che ent… - LSerpericci : @Gazzetta_it Traore-milan, è fatta Si attendono solo i soldi - CapitanFarris : @Gazzetta_it Traore-Milan avanti tutta ecco il piano rossonero is the new Scamacca-Milan avanti tutta ecco il piano rossonero? -