Thiago Motta non giocherà allo Spezia la prossima stagione

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 23 giugno 2022) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: 22/06/2022 alle 19:02 est Secondo ‘RMC Sport’, l’allenatore brasiliano non continuerà con la squadra nonostante abbia raggiunto l’obiettivo della salvezza È arrivatola scorsa estate alla sua terza sfida in panchina ed è stato all’altezza delle aspettativee ilAndranno per strade separate quest’estate. Secondo ‘RMC Sport’, l’allenatore brasiliano lascerà la squadra dopo aver rescisso il contratto con il club di Serie A. Il suo arrivo in Italia è stato accolto con grande entusiasmo, e dopo alcuni alti e bassi ha raggiunto il traguardo della salvezza con un comodo 16° posto. Tuttavia, non continuerà la ...