“Non è importante essere i primi nel Palazzo, ma i primi a tendere la mano a quanti in difficoltà”, Conte ai suoi (Di giovedì 23 giugno 2022) Non sono certo giorni facili (ma doveva aspettarselo), ed ora per Giuseppe Conte è scattata una sorta di ‘mission’, quella cioè di cercare di restituire calma e fiducia all’elettorato, soprattutto rassicurando sull’azione e la politica del M5s, che proseguirà malgrado l’addio di Di Maio. Conte: “Non è importante essere i primi nel Palazzo, ma i primi a tendere la mano a quanti in difficoltà” Così, attraverso il suo profilo Facebook, oggi l’ex premier ha scritto: “In questi giorni è stato sottolineato che non siamo più la prima forza politica in Parlamento. Direi che essere i ‘primi’ nel Palazzo non è ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 giugno 2022) Non sono certo giorni facili (ma doveva aspettarselo), ed ora per Giuseppeè scattata una sorta di ‘mission’, quella cioè di cercare di restituire calma e fiducia all’elettorato, soprattutto rassicurando sull’azione e la politica del M5s, che proseguirà malgrado l’addio di Di Maio.: “Non ènel, ma ilain” Così, attraverso il suo profilo Facebook, oggi l’ex premier ha scritto: “In questi giorni è stato sottolineato che non siamo più la prima forza politica in Parlamento. Direi chei ‘’ nelnon è ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Eni entra nel più grande progetto al mondo di gas naturale liquefatto in Qatar. Un passo importante per renderci in… - trash_italiano : Non Amadeus che già deve fare un annuncio importante su #Sanremo2023 questa sera al TG1. - AntoVitiello : #Scaroni: 'Il rinnovo di #Maldini e Massara? Non mi preoccupo molto del tema Maldini-Massara, non ho il minimo dubb… - Cittalia : RT @comuni_anci: Il #PinQua è una risposta importante alla questione dell'abitare che prevede interventi di edilizia sociale per costruire… - onlycecia : @lvnaseraph @Obvsessmaljk Sono nella tua stessa situa, sabato lo vedrò però a me non mi ha mai messo un like e risp… -