Napoli, rinnovo Koulibaly: presto un nuovo rilancio di De Laurentiis. La situazione (Di giovedì 23 giugno 2022) Il Napoli non si arrende per quanto riguarda il rinnovo di Koulibaly e presto si farà avanti con una nuova proposta Il Napoli non vuole perdere Kalidou Koulibaly, né tantomeno vorrebbe farlo la prossima stagione a costo zero. La prima prima proposta per il rinnovo, al ribasso, è stata rifiutata dal calciatore ma, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ne seguiranno presto altre da parte del presidente Aurelio De Laurentiis. Intanto il Barcellona e il Chelsea osservano sempre con interesse la situazione, pronte a farsi avanti al momento giusto. La richiesta del Napoli per Koulibaly resta sempre di 40 milioni, ma non è detto che il calciatore non resti fino alla ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Ilnon si arrende per quanto riguarda ildisi farà avanti con una nuova proposta Ilnon vuole perdere Kalidou, né tantomeno vorrebbe farlo la prossima stagione a costo zero. La prima prima proposta per il, al ribasso, è stata rifiutata dal calciatore ma, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ne seguirannoaltre da parte del presidente Aurelio De. Intanto il Barcellona e il Chelsea osservano sempre con interesse la, pronte a farsi avanti al momento giusto. La richiesta delperresta sempre di 40 milioni, ma non è detto che il calciatore non resti fino alla ...

