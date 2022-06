Migliori trucchi Android senza i permessi di root (Di giovedì 23 giugno 2022) Android è un sistema operativo libero, su cui è possibile installare applicazioni speciali che permettono di modificare il comportamento del telefono, attivando funzioni nuove e originali, spesso molto utili a seconda dei casi. Molte di queste modifiche si possono ottenere senza necessità di attivare i permessi di root, una procedura comunque difficile e che può invalidare la garanzia del telefono. Nella guida che segue vi mostreremo i , da applicare subito sul telefono appena acquistato (senza invalidare nessuna garanzia) o da applicare sul telefono con qualche anno sulle spalle (per aggiungere funzioni mancanti). LEGGI ANCHE -> Gli Smartphone Android sono tutti uguali? 1) Registrare telefonate Uno dei vantaggi dei moderni telefoni Android è poter utilizzare l'app ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 23 giugno 2022)è un sistema operativo libero, su cui è possibile installare applicazioni speciali che permettono di modificare il comportamento del telefono, attivando funzioni nuove e originali, spesso molto utili a seconda dei casi. Molte di queste modifiche si possono ottenerenecessità di attivare idi, una procedura comunque difficile e che può invalidare la garanzia del telefono. Nella guida che segue vi mostreremo i , da applicare subito sul telefono appena acquistato (invalidare nessuna garanzia) o da applicare sul telefono con qualche anno sulle spalle (per aggiungere funzioni mancanti). LEGGI ANCHE -> Gli Smartphonesono tutti uguali? 1) Registrare telefonate Uno dei vantaggi dei moderni telefoniè poter utilizzare l'app ...

